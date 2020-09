CALENDARIO SERIE A DATE E CRITERI – Tramite un comunicato apparso su sito della Lega Serie A, sono stati definiti tutti i criteri e sono state pubblicate tutte le date del prossimo massimo campionato di calcio italiano. Attesa per le ore 12 di domani, quando verrà varato il nuovo calendario.

Calendario Serie A 2020/21

Alcuni ‘paletti’ come ogni anno nella prima e nell’ultima giornata, ma anche nel bel mezzo del campionato, dove ad esempio “le Societa’ partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano quelle partecipanti all’Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League”.

Saranno sei i turni infrasettimanali (16 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 6 gennaio 2021, 3 febbraio 2021, 21 aprile 2021 e infine il 12 maggio 2021), mentre tre le soste domenicali per la Nazionale (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo 2021).

Chi non può incontrare la Roma alla prima

Niente derby, come sempre, alla partita d’esordio, così come non si potrà incontrare la squadra che è stata affrontata sempre per prima nelle precedenti due stagioni, vale a dire Genoa e Torino.

Date Coppa Italia 2020/21

Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno 23 settembre, secondo 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio 2021.

