Roma, cambia l’avversaria per la prima amichevole del 5 settembre

Roma, cambia l’avversaria per la prima amichevole della nuova stagione. Niente Benevento, i giallorossi se la vedranno con

la Sambenedettese.

Continua la preparazione della Roma in vista dell’esordio in campionato previsto per il 19 settembre, quando si giocherà la prima giornata di Serie A. Il club giallorosso in verità visti i quattro casi di calciatori positivi al coronavirus che hanno rimandato l’inizio degli allenamenti aveva chiesto di posticipare la prima giornata di campionato. La Lega di Serie A non ha però accolto la proposta e saranno soltanto Atalanta e Inter a vedere posticipato il loro primo impegno per via delle recenti partite di Champions League ed Europa League.

Roma, la prima amichevole sarà con la Sambenedettese

La prima partita amichevole della nuova stagione per la Roma si giocherà sabato 5 settembre alle 17:30 a Trigoria. Inizialmente come avversaria era prevista una squadra neopromossa in Serie A, il Benevento. Come comunicato ufficialmente dal club attraverso i suoi canali social, la Roma non affronterà più il Benevento bensì la Sambenedettese.

L’impegno con la Sambenedettese, che milita nel campionato di Serie C, consentirà ai giallorossi di iniziare quindi ad accumulare minuti, in vista della prima giornata della massima divisione. Pur privo di parecchi calciatori convocati con le rispettive nazionali, Fonseca potrà ricavare le prime indicazioni utili in visto dell’esordio. A questo proposito domani saranno ufficiali i calendari e si conoscerà la prima avversaria dei giallorossi.

