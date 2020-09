Calciomercato Roma, Mbunya Alemanji, giovane promessa acquistata dai giallorossi nelle scorse settimane, ha rilasciato una intervista alla BBC

Se il il mercato in entrata per quanto riguarda la prima squadra stenta a decollare, vicecersa la dirigenza della Roma è sempre molto attiva nel cercare e comprare giovani promesse.

In particolare, nelle scorse settimane, i giallorossi hanno acquistato dal Cambridge un 16enne che in Inghilterra considerano già un futuro campione. Si tratta dell’attaccante Mbunya Alemanji, nato in Germania da genitori camerunesi, ma trasferitosi in terra d’Albione all’età di 3 anni.

Il giovane calciatore inizierà la sua avventura nella Capitale aggregandosi all’Under 17 e in una intervista rilasciata alla BBC ha manifestato tutto il suo entusiasmo per quanto riguarda questa opportunità.

Calciomercato Roma, Alemanji: “Sono in un club importante”

“Durante il lockdown il mio procuratore mi ha contattato, dicendomi che i giallorossi erano interessati a me – ha raccontato Alemanji al network inglese -. La settimana dopo mi ha scritto di nuovo e mi ha spiegato che sarei potuto andare a Roma tra 15 giorni. Pensavo ‘Wow’… È un club così importante che non ci ho pensato molto”. Poi Alemanji ha proseguito la storia: “Ci è voluto più tempo del previsto per concretizzare il tutto, ma alla fine ho firmato. È un passaggio importante per me, cerco di dimostrare perché sono qui. I miei amici continuano a ripetermi ‘Ti rendi conto di essere alla Roma?’, ma io voglio restare umile”. La giovane promessa ha poi raccontato lo “choc” seguito dopo aver incontrato l’attaccante spagnolo Pedro a Trigoria: “Sono uscito dalla mia stanza per andare a fare i test del Covid-19 e l’ho incontrato. Sono rimasto scioccato”. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, per il bomber si chiude entro venerdì

