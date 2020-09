In attesa di conoscere il futuro di Dzeko, che resta un obiettivo concreto della Juve nonostante Suarez, la Roma non segue solo Milik

La telenovela Milik-Under è ancora lontana da una soluzione definitiva ma la Juventus, nonostante i contatti concreti con Suarez, non ha ancora mollato la presa su Edin Dzeko, anzi. Consci di questa situazione, nei giorni scorsi alcuni intermediari hanno proposto diversi profili alla Roma in alternativa all’attaccante polacco, che non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale trasferimento in giallorosso.

Calciomercato Roma, proposto Belotti

Secondo le indiscrezioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, a Guido Fienga è stato fatto effettivamente il nome di Andrea Belotti, con il gradimento del giocatore già in mano. La pista è tuttavia resa complicata dai costi elevati del cartellino, che Urbano Cairo valuta almeno 50 milioni di euro. Quella giallorossa è una pista gradita al calciatore che, tuttavia, in caso di permanenza al Torino è pronto a trattare il rinnovo con i granata.

