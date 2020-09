Calciomercato Roma, colpo di scena nelle trattative Milik e Dzeko

Calciomercato Roma, Milik ha detto sì ai giallorossi e ora si deve trovare l’accordo col Napoli, sempre che parta Dzeko: c’è anche l’Inter.

I giorni passano, l’inizio del campionato si avvicina (oggi verrà reso noto il calendario di Serie A) e ancora la Roma non sa quale sarà il suo attaccante titolare.

Se è vero che al momento la Roma è a posto, perché ha a disposizione una sicurezza dal nome Edin Dzeko, allo stesso tempo una sua repentina partenza potrebbe portare a qualche problema nell’assetto, vista l’importanza del bosniaco nel gioco di Fonseca. I colpi di scena non mancano. Arkadiusz Milik secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sarebbe infine deciso a dire sì alla Roma. A questo punto manca l’accordo con il Napoli, e non sarà facile trovarlo nonostante la trattativa in piedi per un maxi scambio con Cengiz Under e Alessio Riccardi più dieci milioni di euro.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, Dzeko può seguire Kolarov

Un’altra novità importante è che la Juventus ha per il momento parcheggiato l’idea Dzeko ed è andata forte su Luis Suarez in uscita dal Barcellona. Una trattativa che ha subito un’accelerata decisiva. In caso di conclusione positiva di questo affare, Dzeko potrebbe comunque partire. Secondo “Leggo”, l’Inter sarebbe infatti ancora fortemente interessata, l’allenatore Antonio Conte stravede per il bosniaco e il trasferimento di Kolarov in nerazzurro potrebbe favorire ulteriormente la trattativa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!