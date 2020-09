Calciomercato Roma, sembra essere vicino l’accordo tra i giallorossi e il Napoli per il trasferimento di Milik nella Capitale

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, sembra essere arrivata a un punto di svolta la telenovela tra la Roma e il Napoli per quanto riguarda il centravanti Arek Milik. Giallorossi e partenopei stanno infatti trattando da diverse settimane per riuscire a trovare un punto di accordo che possa rendere felici entrambe le società.

Dopo diversi tira e molla, sembra finalmente essere prossima la chiusura dell’affare. Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito lebombedivlad.it infatti, il centravanti polacco giungerà a Trigoria e il club capitolino cederà al Napoli l’attaccante esterno Cengiz Under e verserà inoltre nelle casse degli azzuri 15 milioni di euro, 5 in meno della richiesta iniziale del presidente De Laurentiis.

La fumata bianca nella trattativa dovrebbe avvenire entro venerdì. L’ingaggio di Milik nella Capitale si aggirerebbe intorno ai 4,5 milioni annui, bonus compresi.

Calciomercato Roma, Milik sblocca Dzeko?

L’arrivo di Milik a Roma potrebbe sbloccare di conseguenza la trattativa per il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. I rumors delle ultime ore vedono i bianconeri giocare su due tavoli. Uno è quello che riguarda il centravanti bosniaco, mentre l’altro concerne l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, ormai scaricato dal nuovo tecnico dei catalani Ronald Koeman.

Nelle ultime ore sembra che la Juve sia più interessata all’attaccante uruguayano, ma in realtà la prima scelta del mister bianconero Andrea Pirlo resterebbe sempre l’attaccante giallorosso. Se la trattativa tra la Roma e il Napoli per Milik dovesse concludersi in tempi rapidi, può darsi che a quel punto si possa concretizzare in maniera altrettanto veloce il trasferimento di Dzeko a Torino

