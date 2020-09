CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI – Continua sensa sosta la triplice trattativa che vede Juventus, Roma e Napoli in un giro di attaccanti che potrebbe sbloccare molti altri giocatori. Protagonisti sono Edin Dzeko da una parte e Arkadiusz Milik dall’altra.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie A: Hellas Verona-Roma la prima giornata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colpo di scena nelle trattative Milik e Dzeko

Calciomercato Roma, le ultime su Milik

La trattativa tra i bianconeri e i giallorossi per il bosniaco e di conseguenza anche quella tra i capitolini e i partenopei per il polacco. Un puzzle che al primo incastro potrebbe davvero creare una vera e propria reazione a catena con i vari Under e Riccardi che attendono di sapere il loro futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, c’è una candidatura per l’attacco: costa 25 milioni

Calciomercato Roma, dichiarazioni fidanzata Milik

Intanto del futuro di Milik ne ha parlato proprio la sua compagna, la modella Jessica Ziolek. Quest’ultima è stata intervistata dalla tv polacca ‘TVN’ dove ha parlato del futuro del suo fidanzato all’interno del programma ‘Dzien Dobry’: “Mi piacerebbe sapere dove giocherà Arkadiusz. Vorrei sapere se resteremo a Napoli o ci trasferiremo. Non mi importa dove andremo a vivere: ovunque andrà, io lo seguirò“.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!