Calciomercato Roma, difesa da completare: proposta da 15 milioni

Calciomercato Roma, le imminenti uscite in difesa lasciano posti da colmare: il Feyenoord ha proposto a Roma e Napoli Marcos Senesi.

La difesa della Roma sarà uno dei reparti più toccati in sede di calciomercato. Se la speranza è sempre quella di riprendere Smalling, per il resto a parte Mancini e Ibanez sarà rivoluzione. Cetin è stato mandato in prestito al Verona, Kolarov è in procinto di passare all’Inter, anche Fazio e Juan Jesus partiranno. E così oltre all’eventuale rientro di Smalling ci sono altri posti vuoti da colmare. Oltre all’interesse per il giovane argentino dell’Atletico Madrid Nehuen Perez, c’è da segnalare anche una proposta arrivata direttamente dall’Eredivisie.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, offerto Senesi del Feyenoord

Secondo quanto riportato dal “Messaggero” oggi in edicola, a Roma e Napoli sarebbe stato proposto un difensore argentino del Feyenoord, vale a dire Marcos Senesi. Non è un nome del tutto nuovo per quanto riguarda i giallorossi.

Fornito di passaporto comunitario (italiano), l’argentino, arrivato dal San Lorenzo, è seguito da numerosi club europei. Mancino, gioca preferibilmente da centrale di sinistra, può occupare anche il ruolo di terzino e può adeguarsi alla difesa a tre.

Il Feyenoord anche a causa della chiusura anticipata del campionato olandese per via dell’emergenza coronavirus, ha i conti in rosso e vorrebbe fare cassa con la sua cessione, chiedendo 15 milioni di euro. La difficoltà nella trattativa con la Roma sta proprio in questo passaggio. Il club olandese accetta solo cash e non ha voluto infatti inserire Karsdorp nella trattativa. A queste condizioni il club giallorosso non è interessato, visto che un eventuale sforzo economico verrà fatto solo per Smalling.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!