Calciomercato Roma, retroscena per l’attacco giallorosso: sarebbero stati offerti nei giorni scorsi i nomi di Dusan Tadic e Olivier Giroud

Dopo alcune settimane, la trattativa per il passaggio di Arek Milik dal Napoli alla Roma potrebbe finalmente sbloccarsi nelle prossime ore. All’interno dell’affare dovrebbe concretizzarsi anche trasferimento di Cengiz Under ai partenopei, mentre non è ancora chiaro se nello scambio comparirà anche il nome del giovane Alessio Riccardi.

Dal punto di vista economico invece i due club stanno cercando di trovare un un accordo a metà strada tra i 20 milioni di euro richiesti dal presidente azzurro De Laurentiis e l’offerta della dirigenza giallorossa.

Le sensazioni al momento sembrano buone anche perché il centravanti polacco ha già dato il suo assenso a trasferirsi a Trigoria. La chiusura di questa trattativa potrebbe di conseguenza sbloccare anche la cessione di Edin Dzeko alla Juventus.

Nonostante infatti i rumors delle ultime ore riguardanti l’interesse della Vecchia Signora nei confronti di Luis Suarez, secondo calciomercato.it l’attaccante bosniaco sarebbe ancora la prima scelta del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo.

Calciomercato Roma, offerti Tadic e Giroud

In questo complicato intreccio di mercato, c’è anche da registrare un retroscena interessante. Come già scritto, la trattativa per il passaggio di Milik alla Roma in queste settimane ha riscontrato più di una difficoltà e in alcuni momenti sembrava essersi arenata definitivamente.

La dirigenza giallorossa ha sempre messo in cima alla lista dei desideri l’attaccante polacco, ma, viste le resistenze del club partenopeo, ha iniziato contestualmente a guardarsi intorno per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

A tal proposito, secondo calciomercato.it, la società capitolina avrebbe visto in questi giorni recapitarsi due proposte che rispondono ai nomi di Dusan Tadic e Olivier Giroud, offerti rispettivamente da Ajax e Chelsea. Il club avrebbe però risposto picche, preferendo continuare la sua strada sulla pista Milik.

