Calciomercato Roma, non solo Smalling: altra trattativa con lo United

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING E FRED MANCHESTER UNITED – Prosegue senza sosta la trattativa tra giallorossi e Red Devils per provare a riportare nella capitale Chris Smalling. Il centrale inglese per adesso sta rifiutando tutte le altre destinazione proposte, in attesa di avere aggiornamenti dalla capitale.

Calciomercato Roma, c’è anche Fred

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, non soltanto il centrale inglese all’interno della trattativa tra le due società, ma anche un centrocampista. Infatti le due squadra hanno iniziato a parlare della possibilità di riportare alla corte di Paulo Fonseca un suo pallino: Frederico Rodrigues de Paula Santos, noto come Fred, già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Roma, rendimento Fred

Il centrocampista brasiliano classe ’93 potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nella passata stagione ha totalizzato 48 presenze, realizzando due gol e fornendo 4 assit, tra campionato e le varie Coppe.

