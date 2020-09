NOTIZIE AS ROMA FRIEDKIN A MILANO – Indiscrezione importante riportata dall’agenzia Adnkronos, secondo la quale Ryan Friedkin, figlio del nuovo proprietario della AS Roma, papà Dan, sarebbe a Milano insieme all’amministratore delegato Guido Fienga.

Calciomercato Roma, Friedkin nella capitale

Dovrebbe essere, invece, la prossima la settimana per l’arrivo in Italia di Dan Friedkin. Suo figlio e Fienga, intanto, impostano tutte le prossime stategie di mercato, continuando a monitorare gli obiettivi per il mercato in entrata e lavorando per l’uscita degli esuberi.

