Calciomercato Roma, cambia il futuro di Alessio Riccardi. Niente Napoli, è vicino al prestito in Serie B al Pescara del nuovo allenatore Oddo.

Quella in arrivo sarà una stagione di fondamentale importanza per il futuro di Alessio Riccardi. Uno dei calciatori di maggiore prospettiva della “Primavera” da potenziale titolare nella Roma del futuro con l’arrivo di Paulo Fonseca è stato di fatto scartato e messo ai margini. Anche nei periodi in cui il centrocampo è stato in piena emergenza nel corso della scorsa stagione, non è mai stato preso in considerazione. E così per rilanciare la sua carriera sarà importante fare la scelta giusta, giocare e mettere in mostra tutto il suo valore. Riccardi sembrava destinato ad andare al Napoli nell’ambito dell’operazione Milik, ma il suo futuro sembra essere cambiato.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, Riccardi verso il Pescara

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, Alessio Riccardi potrebbe andare a giocare in prestito nell’ambizioso Pescara. Dopo avere raggiunto la salvezza in extremis ai calci di rigore nello spareggio playout contro il Perugia, ha chiamato in panchina Massimo Oddo. Autore dell’ultima promozione in Serie A del Pescara, Oddo proverà a rilanciare la sua carriera da allenatore e ha avuto rassicurazioni sui rinforzi. Tra questi ci dovrebbe essere proprio Riccardi, con il passaggio al Napoli che sembra a questo punto sfumare del tutto. E mettendosi in mostra nel Pescara, magari potrà ambire a rientrare nella Roma del futuro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!