Calciomercato Roma, il centrocampista brasiliano Fred potrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto

Tra i reparti che la Roma sta provando a rinforzare in vista della prossima stagione, c’è anche quello di centrocampo. La dirigenza giallorossa continua a guardarsi intorno anche perché non sembra siano escluse partenze nella zona nevralgica del campo.

Non è un mistero infatti, che Diawara e Veretout suscitino l’interesse da parte di altri club (Arsenal e Napoli in particolare). Di conseguenza la società capitolina tiene gli occhi aperti e cerca di intavolare dei discorsi con altre squadre per non rischiare di rimanere a mani vuote nell’eventualità di una cessione di qualche calciatore di sua proprietà. Negli ultimi giorni intanto, si è parlato della possibilità di un trasferimento del regista brasiliano Fred nella Capitale.

L’ipotesi è nata visti i continui contatti tra la Roma e il Manchester United nell’ambito della trattativa che (si spera) dovrebbe riportare il difensore inglese Chris Smalling a Trigoria. Fred è un calciatore che è già stato alle dipendenze del tecnico giallorosso Paulo Fonseca durante il suo periodo trascorso sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. L’allenatore portoghese sarebbe molto contento di poter riabbracciare il suo ex giocatore, ma, le notizie di ieri, davano un affare bloccato sul nascere per questioni economiche.

Calciomercato Roma, Fred potrebbe arrivare in prestito

Il passaggio immediato di Fred alla Roma sarebbe troppo dispendioso al momento per le casse giallorosse. Tuttavia, le ultime voci sembrano lasciare ancora aperto uno spiraglio nella trattativa.

Secondo i microfoni di Tele Radio Stereo infatti, il trasferimento del centrocampista nella Capitale potrebbe avvenire con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto. In questa maniera il Manchester potrebbe ammortizzare il costo del cartellino del brasiliano, e la Roma dal canto suo, fra un anno acquisterebbe il calciatore per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Le due società sono in contatto. Vedremo cosa accadrà.

