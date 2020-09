Calciomercato Roma, intoppo nella cessione di Schick al Bayer

Calciomercato Roma, slitta la cessione di Schick al Bayer Leverkusen. L’attaccante è infatti costretto all’isolamento per l’emergenza coronavirus.

L’ufficialità della cessione di Patrik Shick al Bayer Leverkusen potrebbe slittare di qualche giorno. Non ci sono dei problemi nell’accordo tra i due club, di mezzo c’è piuttosto l’emergenza coronavirus. I giallorossi incasseranno una cifra intorno ai 28 milioni di euro, compresi i bonus, dalla cessione dell’attaccante ceco.

Dopo due anni per nulla esaltanti, nella scorsa stagione Schick ha giocato in prestito, sempre in Bundesliga, vestendo la maglia del Lipsia e disputando una buona annata che ha rilanciato le sue quotazioni.

Calciomercato Roma, il coronavirus ritarda la cessione di Schick

Come riportato da “Il Romanista“, un membro dello staff della Repubblica Ceca, risultato positivo ai test, è entrato in contatto con l’attaccante giallorosso costringendolo all’isolamento. Schick aveva ottenuto dalla sua federazione il permesso per lasciare la nazionale per effettuare le visite mediche con il Bayer Leverkusen. Questo episodio ha però rimandato la chiusura definitiva di una trattativa che comunque va considerata conclusa perché c’è l’accordo totale tra i due club e tra il calciatore e il Bayer Leverkusen. Non ci sono in arrivo dei colpi di scena particolari, e quando Schick potrà effettuare le visite mediche finalmente potrà firmare il nuovo contratto.

