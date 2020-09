Calciomercato Roma, per il trasferimento di Juan Jesus al Genoa mancherebbe solo l’ok del calciatore. Giallorossi e rossoblù già d’accordo

Sembra davvero assere arrivata al termine l’avventura di Juan Jesus con la maglia della Roma. Infatti, anche se il difensore ha iniziato ad allenarsi a Trigoria per il ritiro prestagionale, il suo nome è ormai da tempo inserito nella lista degli esuberi giallorossi.

Il tecnico Fonseca nella scorsa stagione lo ha messo in campo con il contagocce, soprattutto dopo la ripresa del campionato post lockdown. Nonostante il cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a tre, il mister portoghese, anche in condizioni di emergenza, ha sempre preferito altre soluzioni rispetto all’impiego del brasiliano.

Un foglio di via anticipato quindi per il calciatore, che inoltre la società capitolina ha deciso di vendere anche per permettere al proprio bilancio di rifiatare.

Calciomercato Roma, accordo con il Genoa per Juan Jesus

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di una trattativa ben avviata con il Cagliari per il passaggio del giocatore in Sardegna. A volerlo fortemente era soprattutto l’ex tecnico della Roma Eusebio di Francesco, da poco arrivato sulla panchina degli isolani.

Quando la situazione sembrava ormai ben definita però, all’improvviso qualcosa si è rotto. A quel punto è rispuntato l’interesse concreto del Genoa che nelle ultime ore, secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, pare abbia raggiunto già un accordo di massima con la società giallorossa. Per la conclusione dell’affare mancherebbe solo l’ok del calciatore al suo trasferimento in maglia rossoblù.

