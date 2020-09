Calciomercato Roma, Kolarov all’Inter: tutte le cifre

Calciomercato Roma, Kolarov all’Inter è solo in attesa dell’ufficialità: ecco tutte le cifre che riguardano il suo trasferimento.

La Roma non potrà più contare sui calci piazzati letali di Aleksandar Kolarov. Il terzino sinistro serbo ha accettato la chiamata di Antonio Conte e ha deciso di lasciare il club giallorosso. Il rapporto con i tifosi nell’ultimo anno non era stato dei migliori e ha pure questo forse influito nella sua decisione.

Calciomercato Roma, le cifre del trasferimento di Kolarov all’Inter

La Roma incasserà per la cessione di Kolarov all’Inter un milione di euro. A questi si potrebbero aggiungere altri cinquecentomila euro in caso del raggiungimento di alcuni bonus. Il calciatore serbo, come riportato da “Il Romanista“, firmerà invece un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. Dipenderà dal numero di presenze che farà sotto la guida di Antonio Conte.

Kolarov riuscirà ad aumentare lo stipendio rispetto a quanto guadagnava con la Roma perché incasserà tre milioni e mezzo. Il terzino sinistro attualmente impegnato con la nazionale serba in Nations League sosterrà le visite mediche a Milano tra lunedì e martedì.

