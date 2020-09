NOTIZIE AS ROMA MIRANTE CORONAVIRUS – Ottime notizie per il tecnico Paulo Fonseca, che questo pomeriggio ha avuto a disposizione anche il rientrante Antonio Mirante. Ll’estremo difensore, dopo aver contratto il Coronavirus, è stato in quarantena dentro la propria abitazione ma adesso tutto è alle spalle.

Mirante torna ad allenarsi

Aveva dichiarato di essere comunque asintomatico e senza linee di febbre, per cui ottime notizie anche per il portiere scuola Juventus. Domani amichevole alle ore 17:30 a Trigoria tra i giallorossi e la Sambenedettese, prima uscita stagionale per la compagine di Fonseca, il quale però dovrà fare a meno di tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

