Calciomercato Roma, dopo l’addio di Kolarov, salgono le quotazioni del terzino Biraghi per la fascia sinistra

Dopo la cessione di Kolarov all’Inter, la Roma è alla ricerca di un terzino sinistro. Nelle scorse settimane si è parlato più di una volta dell’interessamento dei giallorossi per il calciatore dell’Arsenal Sead Kolasinac.

Il bosniaco era stato accostato al club capitolino già in passato, e adesso, vista la concomitante ristrutturazione in casa dei “Gunners”, il suo nome è tornato di moda. In realtà, almeno per il momento, questa trattativa nasconde dei problemi di carattere economico legati all’ingaggio del calciatore. Non è una pista del tutto abbandonata, ma sembra che a oggi la dirigenza giallorossa stia concentrando le sue attenzioni altrove.

In particolare, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione, pare essere molto caldo l’asse tra Roma e Fiorentina. I colloqui fra le due società infatti, andrebbero a coinvolgere più di un calciatore che potrebbe cambiare casacca in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, interesse concreto per Biraghi

Secondo il quotidiano, in casa giallorossa sarebbero salite negli ultimi giorni le quotazioni di Cristiano Biraghi. Il terzino è rientrato a Firenze dopo il prestito all’Inter e sta discutendo con la dirigenza viola il rinnovo del contratto. Nello stesso tempo però la società del presidente Commisso avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola e continuerebbe a monitorare la situazione che riguarda Alessandro Forenzi.

Difficile in realtà pensare che la Roma, dopo appunto la cessione di Kolarov, decida di privarsi dell’unico terzino sinistro di ruolo rimasto in rosa (se si esclude il baby Clafiori). Vedremo come evolverà la situazione.

