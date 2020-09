Calciomercato Roma, rinnovo automatico: brusco stop alla cessione

Calciomercato Roma, il piano di cessione degli esuberi ha subito uno stop: il rinnovo automatico al 2022 di Fazio complica il suo passaggio al Cagliari.

Il piano di cessione degli esuberi della Roma, attualmente in mano a Morgan De Santis, procede a rilento. Ancora sono numerosi i calciatori in uscita da piazzare, e come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola c’è una problematica in più a cui fare fronte.

Il difensore Federico Fazio ha infatti visto rinnovarsi di un altro anno il contratto in scadenza nel 2021, grazie al numero di presenze raggiunto nel corso della passata stagione. A questo punto il suo passaggio al Cagliari, dove ritroverebbe in panchina Eusebio Di Francesco, diventa più complicato e soprattutto meno vantaggioso economicamente per i giallorossi.

Calciomercato Roma, la trattativa col Cagliari per Fazio

La Roma ha ora due vie d’uscita per provare a cedere Federico Fazio al Cagliari. La prima prevede che il club sardo paghi il cartellino, facendosi poi rimborsare metà dell’ingaggio per due stagioni (5 milioni lordi). Nella seconda opzione la Roma cederebbe il difensore in prestito oneroso sempre contribuendo a un anno di stipendio. Nonostante il rinnovo automatico c’è comunque la volontà di concludere l’affare da parte dei due club.

