Calciomercato Roma, salgono a tre le trattative col Manchester United

Calciomercato Roma, trattative in corso col Manchester United. Oltre a Smalling c’è l’idea prestito di Fred, mentre i Red Devils hanno chiesto Kluivert.

Trattative in corso tra Roma e Manchester United, e non è di certo una novità. In ballo c’è il ritorno in giallorosso dopo un anno in prestito del difensore Chris Smalling. L’accordo pare sia molto vicino, ma c’è da aspettare l’ufficialità per una trattativa infinita, iniziata in pratica già prima dell’inizio del 2020 dopo le prime buone prestazioni offerte dall’inglese. Oltre a Smalling c’è in ballo anche una trattativa per il centrocampista centrale Fred, che Fonseca ha allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Un affare possibile però soltanto in prestito. Secondo quanto riportato da Todofichajes, però, il Manchester United sarebbe anche interessato a un calciatore della Roma: si tratta di Justin Kluivert.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, trattativa per Kluiver

Il piano della Roma per Justin Kluivert sarebbe quello di non cederlo subito, ma di mandarlo eventualmente in prestito in una squadra in Europa dove farlo giocare con continuità. L’obiettivo è quello di farlo magari esplodere in un nuovo contesto per fare lievitare il prezzo del cartellino e ricavare l’anno prossimo una somma più alta dalla sua cessione.

Finora però non sono arrivate delle offerte valide, con il calciatore che ha scartato l’opzione Benevento. Ora pare si sia fatto avanti al Manchester United, al quale viste le tante trattative in ballo la Roma non direbbe di no, pur dovendo cambiare il suo piano per Kluivert visto che con i Red Devils difficilmente sarebbe un titolare fisso. Anche la formula dell’eventuale trasferimento sarebbe tutta da valutare, ma potrebbe essere d’aiuto per un esito positivo anche nelle altre trattative ancora in corso, su tutte quella di Smalling.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!