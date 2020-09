Calciomercato Roma, asta per l’argentino: c’è anche lo Spartak Mosca

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PEROTTI – Tanti ancora gli esuberi in casa giallorossa da piazzare, ma nonostante manchi un direttore sportivo ufficiale, la società capitolina sa quello che deve fare. Non è comunque facile trovare una piazza che vada bene al giocatore in grado di trovare anche l’accordo con la Roma.

Calciomercato Roma, futuro Perotti

Uno di questi casi potrebbe essere Diego Perotti, il quale è ai margini dei piani tecnici di Fonseca, soprattutto dopo la conferma di Mkhitaryan e l’arrivo di Pedro, un anno più vecchio dell’argentino. Proprio per questo l’ex Genoa e Siviglia sta valutando tutte le proposte arrivate, dalla Russia alla Turchia, fino a pensare al ritorno in patria, ma su quest’ultimo fronte non ci sono novità rispetto ai mesi scorsi.

Calciomercato Roma, asta per Perotti

Dalla Turchia, intanto, tramite il sito ‘fotomac.com.tr’, viene riportato come il ‘Monito’ oltre a valutare l’offerta per il Fenerbahce, sta attendendo anche quella dello Spartak Mosca. Il calciatore argentino ha realizzato 5 gol e 3 assist in 21 partite con la Roma nella passata stagione.

