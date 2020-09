Calciomercato Roma, in caso di partenza di Pau Lopez i giallorossi avrebbero già individuato l’alternativa per la propria porta

Il nodo relativo al portiere continua a tenere banco in casa Roma. La società giallorossa infatti cerca eventuali acquirenti per Pau Lopez e nel frattempo si guarda intorno per trovare qualche alternativa. Le prestazioni dell’ estremo difensore spagnolo, non hanno convinto l’ambiente romanista nella passata stagione, ma nello stesso tempo il club capitolino non ha intenzione di svendere il calciatore.

Il problema è che in realtà al momento non sono arrivate offerte concrete per l’ex Betis Siviglia. E questo pone la situazione in una fase di incertezza che sicuramente non rende felice nessuno, in primis lo stesso Pau Lopez che probabilmente sente ormai addosso tutta la sfiducia dell’ambiente. Un dettaglio da non sottovalutare, specie se poi dovesse toccare a lui difendere la porta giallorossa nella prossima stagione.

Come già detto comunque, la Roma cerca intanto un sostituto per lo spagnolo e in particolare sembra che il favorito a questo punto sia stato individuato.

Calciomercato Roma, Meret obiettivo per la porta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Pau Lopez i giallorossi virerebbero subito sul portiere del Napoli Alex Meret. Nei giorni passati infatti, si è vociferato che il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso, abbia deciso che l’estremo difensore titolare per la prossima stagione sarà il colombiano David Ospina.

Inoltre c’è da considerare che Roma e Napoli, già da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il trasferimento di Arek Milik nella Capitale e di Cengiz Under in Campania. Probabile che la dirigenza capitolina possa inserire nei colloqui anche il nome di Meret.

