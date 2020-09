Calciomercato Roma, Cengiz Under ha già trovato l’accordo con il Napoli per il suo ingaggio. Ora attende il via libera da parte dei giallorossi

L’intreccio di mercato che dovrebbe portare Milik a Roma e Under a Napoli continua ad andare avanti a piccoli passi. I colloqui tra le due società proseguono e si cerca di trovare un accordo possa soddisfare entrambe le parti. Il desiderio dei giallorossi sarebbe quello di contenere l’esborso cash all’interno dell’operazione. Dall’altro lato, il presidente dei partenopei De Laurentiis ha confermato anche ieri che “suoi” giocatori partiranno soltanto di fronte a offerte adeguate al loro valore.

A questa situazione è strettamente collegato anche il futuro di Edin Dzeko. Il centravanti è da tempo nel mirino della Juventus, con il tecnico Pirlo che ha già espresso la sua volontà di volerlo in bianconero a tutti i costi. Se la trattativa per l’arrivo di Milik nella Capitale dovesse sbloccarsi, è probabile che il bosniaco si trasferirà a Torino in tempi rapidi.

Calciomercato Roma, Under aspetta il via libera dai giallorossi

In attesa del “vissero tutti felici e contenti”, gli entourage dei singoli calciatori continuano ad avere contatti con le società per stabilire gli eventuali termini di ingaggio. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, Cengiz Under avrebbe già trovato una intesa di massima con il Napoli. Il turco firmerebbe un contratto di cinque anni con uno stipendio di tre milioni netti a stagione. Le parti sarebbero quindi già d’accordo su tutto, e il calciatore, che si trova in ritiro con la propria nazionale, sarebbe soltanto in attesa del via libera da parte della Roma.

A seconda di quanto si è vociferato in questi giorni, anche Milik sarebbe già d’accordo con il club capitolino. Il futuro, a questo punto, dipende solo dalle due società.

