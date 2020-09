FUTURO DE ROSSI ALLENATORE – Fiorentina o il clmaoroso ritorno a Roma, questa volta come tecnico. Nulla di tutto ciò alla fine per Daniele De Rossi che proprio sedici anni fa esordiva con la maglia della Nazionale contro la Norvegia, dove realizzò anche il suo primo gol.

De Rossi da Lucci

Per l’ex numero 16 giallorosso adesso si prospetta un prospetto più delineato sul futuro, che riguarderà proprio la panchina. Infatti dopo essere stato a lungo al fianco di Sergio Berti, adesso ci sarà Alessandro Lucci con lui: l’ex capitano della Roma, infatti si affida alla World Soccer Agency.

Daniele De Rossi futuro allenatore

De Rossi ad ottobre inizierà il corso a Coverciano per diventare allenatore. Avrebbe dovuto iniziare già questo percorso a marzo scorso, ma la pandemia del Coronavirus non gliel’ha permesso. Bisognerà poi attendere la prima vera, reale e concreta proposta per l’ex centrocampista, che intanto apprenderà girando i vari Centri Sportivi, senza dimenticare che ha in casa suo papà Alberto, in grado di fornirgli molti consigli. Ma lui il campo d’altronde già la vissuto con molta esperienza.

