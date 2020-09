Roma, fissata la data e l’avversario della terza e ultima amichevole prima dell’inizio del campionato

In un periodo in cui tutte le squadre sono un cantiere aperto, si ricomincia finalmente a parlare di calcio giocato. La Roma infatti scenderà in campo per la prima volta domani pomeriggio a Trigoria contro la Sambenedettese, per disputare la prima amichevole precampionato. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17.30.

Un primo test che arriva praticamente a una settimana dalla ripresa degli allenamenti e che sarà possibile seguire in diretta su Sky e anche sul canale telematico del club giallorosso Roma Tv. Dopo la gara contro i marchigiani, gli uomini di Fonseca affronteranno il Frosinone allo stadio Benito Stirpe il 9 settembre.

Nel frattempo è stata programmata un’altra amichevole che si giocherà a una settimana esatta dall’inizio del campionato.

Roma, terza amichevole contro il Cagliari

I giallorossi, come annunciato attraverso il sito ufficiale, faranno visita al Cagliari sabato 12 settembre alle 18.00. La sfida aila formazione sarda, allenata dall’ex Eusebio Di Francesco, sarà l’unico match contro una squadra di serie A per quanto riguarda questo ritiro prestagionale.

Un ritiro che a causa dell’emergenza Coronavirus, quest’anno si svolgerà in maniera ridotta. La gara contro i sardi infatti, sarà l’ultima amichevole prima dell’inzio degli impegni ufficiali. Vedremo quale indicazioni riuscirà a coglier Fonseca nel corso di queste tre partite.

E’ naturale, come già detto, che comunque bisognerà aspettare la fine del calciomercato per riuscire a capire le effettive potenzialità della squadra capitolina in vista della prossima stagione che si prevede molto serrata.

