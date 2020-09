Calciomercato Roma, secondo il procuratore Giovanni Branchini il futuro di Dzeko non sarebbe alla Juve. I bianconeri starebbero puntando al ritorno di Morata.

Il futuro di Edin Dzeko è ancora difficile da decifrare. Lo stesso calciatore prima del match di Nations League contro l’Italia ha dichiarato: “Ogni anno si dice che lascerò la Roma… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo”.

Un rebus quindi tutto da risolvere e sono attese novità nei prossimi giorni. Nel frattempo una importante indicazione di mercato è arrivata per bocca del procuratore Giovanni Branchini, che ai microfoni di Radio Deejay ha dichiarato: “Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata“.

Quindi secondo l’agente di mercato, alla fine, nonostante le numerose voci, il destino di Edin Dzeko non sarà bianconero.

Calciomercato Roma, la volontà della moglie di Dzeko

Intanto la moglie di Dzeko, ha reso ancora più chiara la sua posizione riguardo al futuro professionale del marito. Durante la gara di ieri sera contro l’Italia infatti, Amra ha scattato una foto alla televisione mentre il proprio coniuge abbraccia il compagno di squadra giallorosso Lorenzo Pellegrini.

La donna ha poi postato l’immagine su Instagram, applicando ad essa il logo della Roma. Un riferimento esplicito che probabilmente fa capire che se il destino dipendesse solo dai coniugi Dzeko, la scelta ricadrebbe sul restare ancora nella Capitale.

