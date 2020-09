Calciomercato Roma, problema esuberi. C’è un intoppo anche per Karsdorp all’Atalanta: le trattative in entrata sono quasi tutte ferme.

La Roma continua a essere prigioniera di se stessa. Gli esuberi sono troppi, gli ingaggi pesanti e si fa molta fatica a cedere i calciatori. Il problema è che senza cessioni non si può procedere con ulteriori acquisti e così il risultato è che il mercato è bloccato e la squadra continua ad avere gli stessi problemi dello scorso campionato. Un’eredità lasciata dal direttore sportivo Monchi, con Petrachi che nemmeno nel corso della scorsa stagione è riuscito a porre rimedio. Solo l’imminente cessione ufficiale di Schick dovrebbe sbloccare l’ingaggio di Smalling, per il resto ci sono solo tanti problemi.

Calciomercato Roma, prigioniera degli esuberi

L’ultima novità non certo positiva per la Roma è che una cessione che sembrava ormai fatta è tornata in discussione, quella di Karsdorp. Il calciatore non è convintissimo del trasferimento, inoltre c’è da definire la commissione che andrà agli agenti del calciatore per il trasferimento.

Un altro calciatore nella lista dei cedibili è Federico Fazio. Secondo Sky Sport la Roma avrebbe raggiunto l’accordo con il Cagliari sulla base di un trasferimento immediato a 2,5 milioni di euro più cinquecentomila di bonus. Manca però il sì del calciatore, forte di un contratto che si è appena rinnovato automaticamente fino al 2022. Stesso discorso per Juan Jesus: c’è l’accordo col Genoa, ma il brasiliano non è convinto del cambio di maglia.

