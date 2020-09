Calciomercato Roma, in attesa dello sblocco della trattativa tra i giallorossi e il Manchester, il club capitolino e Smalling discutono della durata del contratto

Sembrano essere giorni decisivi per il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. La Roma e il Manchester United continuano a trattare ormai da settimane per riuscire a trovare l’accordo definitivo che possa permetter al difensore di vestire ancora la maglia giallorossa.

E’ questo infatti il desiderio ormai noto di Smalling. Il calciatore ha rifiutato ogni eventuale destinazione offertagli dalla dirigenza dei “Red Devils”, e sin dal suo forzato ritorno in Inghilterra ha reso chiara la sua volontà. Il giocatore nella passata stagione è stato il vero leader della difesa romanista, riuscendo a riportare le sue prestazioni agli standard di un tempo.

Anche per questo motivo, lo stesso tecnico Paulo Fonseca, continua a spingere tanto per riuscire a riaverlo in rosa. Le due società sembrano vicine a un punto di incontro. Vedremo che cosa succederà.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte: Inopportuna riapertura degli stadi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, problema esuberi. Intoppo anche per Karsdorp

In attesa del lieto fine, sembra che il difensore stia già avendo dei contatti con la dirigenza , per discutere i termini del nuovo contratto con i giallorossi.

In particolare, secondo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, il difensore avrebbe richiesto un accordo che lo legherebbe alla società capitolina per 4 anni con un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione. La Roma dal canto suo offre invece tre anni di contratto.

Le due parti stanno continuando i colloqui per riuscire a trovare una soluzione che soddisfi entrambi.

#AsRoma pushing for #Smalling transfer.

The agreement with #MUFC is very close, but the #ManUtd defender is talking with AsRoma about the new contract. He asks 4 years contract (€3M/season as wage), AsRoma offer 3 years contract. Talks ongoing for the right length. @SkySport pic.twitter.com/kgyjhxEoVB

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 5, 2020