Roma-Sambenedettese: probabili formazioni e diretta tv, streaming

Roma-Sambenedettese è la prima partita amichevole della nuova stagione per i giallorossi: le probabili formazioni e la diretta in tv e streaming.

La Roma giocherà oggi la prima amichevole della nuova stagione contro la Sambenedettese, squadra di Serie C. Inizialmente l’avversaria era il Benevento ma poi visto l’alto numero di calciatori in nazionale si è deciso di optare per una formazione più abbordabile in modo tale da gestire gradualmente la crescita della squadra.

La partita in programma a partire dalle 17:30 sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e anche su Roma TV. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite l’applicazione Sky GO.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Roma-Sambenedettese, una formazione sperimentale

Sarà una partita comunque difficile per la Roma, che è stata tra le ultime formazioni di Serie A a riprendere a lavorare, con gli allenamenti tra l’altro rinviati per i casi di positività al coronavirus di Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Justin Kluivert. Con tanti calciatori fuori in nazionale, la rosa è attualmente ridotta all’osso. Ci sono appena diciannove calciatori disponibili e sulle gambe ci sono solo otto allenamenti.

La formazione titolare di oggi secondo il Corriere dello Sport dovrebbe essere questa, schierata col 4-2-3-1: Pau Lopez; Bouah, Ibanez, Fazio, Santon; Diawara, Cristante; Mkhitaryan, Veretout, Antonucci; Perotti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!