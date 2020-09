CALCIOMERCATO ROMA TONALI CELLINO BRESCIA – Non è molto movimentato il calciomercato giallorosso, in attesa di definire la cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen e il ritorno di Chris Smalling nella capitale. Tutte le altre operazioni, per il momento, sembrerebbero in standby.

Calciomercato Roma, dichiarazioni Cellino

Nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘, il patron del Bresca ed ex presidente di Cagliari e Leeds, Massimo Cellino, ha parlato del centrocampista giovane Sandro Tonali, classe 2000, acquistato qualche giorno fa dal Milan. “Avrei visto Sandro più nella Roma, una bellissima squadra e una città calda”, ha detto al quotidiano.

Calciomercato Roma, retroscena Tonali

Poi Cellino ha svelato anche alcuni retroscena sulla società giallorossa: “Baldissoni tempo fa mi disse che era un loro sogno, ma adesso non conosco chi si occupa del mercato dei giallorossi. Avevo un ottimo rapporto con Sensi – ha proseguito – e conosco molto bene Sabatini. Ricordo ancora l’affare Nainggolan: è stato fantastico”.

Cellino e il sogno Roma

Infine il patron del club lombardo racconta anche un aneddoto: “Mi sento molto legato alla Roma. Per questo, quando ho venduto il Cagliari, avevo il sogno di comprarla e di risanarla esaltandone le potenzialità, mediante il mio lavoro e la mia esperienza. Ma è rimasto soltanto un sogno”, ha concluso Cellino.

