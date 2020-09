CALCIOMERCATO ROMA CHIESA FIORENTINA – Torna ad essere fortemente in bilico il futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina, impegnato in questi giorni con la Nazionale di Roberto Mancini nelle sfide di UEFA Nations League, secondo quanto riportato dal quotidiano di oggi ‘La Nazione’, potrebbe non avere ancora la maglia viola nel suo prossimo futuro.

Calciomercato Roma, torna di moda Chiesa

Tra le tante pretendenti sicuramente ci sono tutte le big italiane e non solo, con un occhio di riguardo anche ai top club europei. Una cosa da dire è che in questo momento attuale della società giallorossa, il figlio d’arte è sicuramente fuori mercato per il budget capitolino, ma la pista non è completamente chiusa.

Futuro Chiesa, rimane in Italia

I club stranieri, dopo un iniziale interessamento almeno con gli intermediari, si sono poi defilati, consapevoli delle preferenze di Chiesa di rimanere in Italia. Al momento nulla di concreto sul futuro del talento della Fiorentina, ma potrebbe scaldarsi il calciomercato da un giorno all’altro, con protagonista Federico Chiesa.

