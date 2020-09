CALCIOMERCATO ROMA MURIQI LAZIO FENERBAHCE PEROTTI – Alcune trattative in standby, comprese le cessioni legate a Fazio, Jesus e proprio Diego Perotti. Tanti ancora gli esuberi che la Roma dovrà vendere ma non sarà semplice. A proposito del ‘Monito’, questa potrebbe essere la settimana decisiva del suo passaggio in Turchia, visto la conclusione dell’affare tra il Fenerbahce e la Lazio per la cessione di Muriqi in biancoceleste per una cifra vicina ai 20 milioni di euro (bonus inclusi).

Calciomercato Roma, ultime Perotti Fenerbahce

Proprio ieri, nella prima amichevole stagionale della compagine di Paulo Fonseca contro la Sambenedettese (vinta 4-2), Diego Perotti ha disputato i primi 45 minuti da falso nove, giocando nel tridente offensivo del 3-4-2-1 insieme a Mkhitaryan e Villar, anche lo spagnolo nella sua nuova posizione, spostato più avanti. Dunque Muriqi alla Lazio potrebbe sbloccare l’arrivo dell’ex Genoa e Siviglia in Turchia.

Altro ex Serie A per il Fenerbahce

Intanto il Fenerbahce nelle prossime ore chiuderà per un’altra ex conoscenza italiana, vale a dire Eran Zahavi. L’ex trequartista del Palermo ha disputato la sua ultima stagione in Cina con il Guangzhou R&F, ma ha rescisso nei giorni scorsi con quest’ultimo.

