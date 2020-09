Calciomercato Roma, se resta Dzeko c’è un piano B

Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko è ancora in bilico e alla fine potrebbe anche restare. Il club giallorosso prepara un piano B.

Le ultime notizie di calciomercato sembrano allontanare Edin Dzeko dalla Juventus. L’affare Luis Suarez pur richiedendo ancora tempo sembra ormai fattibile, e come alternative sono spuntate anche Edinson Cavani e il ritorno di Alvaro Morata. L’Inter invece, a meno di una ormai improbabile partenza di Lautaro Martinez, non potrebbe accontentare l’allenatore Conte nella richiesta di prendere Dzeko per una questione di gestione dei costi.

Se alla fine Dzeko dovesse andare alla Juventus, si sbloccherebbe la trattativa con il Napoli per l’arrivo di Arkadiusz Milik in cambio di Cengiz Under, un giovane della Primavera (secondo Sky Sport il Napoli ha chiesto Edoardo Bove) e un conguaglio economico

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, con Smalling si discute del contratto

LEGGI ANCHE >>> Roma, parla Petrachi: Lasciato solo a combattere contro tutti

Calciomercato Roma, il piano B

Dovesse restare Dzeko, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola ci sarebbe comunque un piano B. Il sacrificato per fare quadrare i conti potrebbe essere Jordan Veretout, ancora richiesto fortemente dal Napoli, perché servono fondi per acquistare almeno due centrali difensivi (uno dei quali dovrebbe essere Smalling). E l’altro potrebbe essere Maksimovic, di proprietà proprio del Napoli. Servirebbe poi un centravanti di scorta da affiancare a Dzeko, magari un giovane di prospettiva dopo il fallimento di Kalinic nella scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte: Inopportuna riapertura degli stadi

LEGGI ANCHE >>> Roma, Villar esalta tutti con la maglia della Spagna

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!