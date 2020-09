Continuano ad essere tanti i rumors di Calciomercato per la Roma in queste ultime settimane. L’ultimo è su un giocatore della Juventus.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società giallorossa ancora debba darsi da fare per accontentare le richieste di Paulo Fonseca. C’è un organico da rinforzare ma nello stesso tempo ci sono anche alcuni giocatori che ancora devono essere ceduti per far sì che la rosa possa essere snellita, così come il monte ingaggi.

Calciomercato Roma, nel mirino Douglas Costa?

In avanti i giallorossi potrebbero presto perdere delle pedine importanti. Under è sempre nel mirino del Napoli, Perotti è uno dei giocatori che potrebbero lasciare la capitale e non è da escludere che possa farlo anche Kluivert in caso di offerta importante. Per questo motivo probabilmente si cercheranno altri esterni offensivi dopo la firma di Pedro. E secondo quanto riportato da Momentidicalcio.com la Roma avrebbe sondato il terreno per capire la disponibilità della Juventus a lasciar partire Douglas Costa. La valutazione dell’attaccante brasiliano si aggira attorno ai 35 milioni di euro, somma che potrebbe essere ammortizzata con l’inserimento di una contropartita tecnica.

