Calciomercato Roma, dal proprio profilo Instagram, Edin Dzeko potrebbe aver lanciato un importante indizio sul proprio futuro

“Ogni anno si dice che lascerò la Roma… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo”. Sono state queste le parole pronunciate da Edin Dzeko prima della sfida di Nations League tra Bosnia e Italia. Dichiarazioni alle quali ha fatto seguito una immagine postata su Instagram dalla moglie del centravanti Amra, che scattato una foto alla televisione mentre il proprio coniuge abbraccia il compagno di squadra giallorosso Lorenzo Pellegrini, applicando poi ad essa il logo della Roma. Un segno chiaro della volontà di restare nella Capitale.

In questa direzione, nelle ultime ore, potrebbe essere arrivato un ulteriore indizio, questa volta proprio da parte dell’attaccante.

Calciomercato Roma, la foto pubblicata da Dzeko

Il centravanti bosniaco, come è ormai noto, è al centro di un intreccio di mercato che coinvolge la Roma, il Napoli e la Juventus. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo, desidera lui come sostituto di Gonzalo Higuain per l’attacco, e nello stesso tempo i giallorossi stanno trattando con i partenopei lo scambio Undere più soldi per Milik.

Una storia che ormai va avanti da settimane e che potrebbe anche finire in una enorme bolla di sapone. Lo stesso Dzeko infatti, nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa una maglia per metà della Bosnia e per metà della Roma.

Visto anche come andò a finire l’anno scorso la trattativa con l’Inter, l’immagine potrebbe rappresentare una chiara intenzione d’intenti sulla volontà del calciatore di rimanere a Trigoria. In questa direzione c’è anche da registrare la posizione dei bookmakers, con Goldbet che quota la permanenza del calciatore nella Capitale a 1.20.

