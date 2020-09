Calciomercato Roma, Pirlo non molla il bomber giallorosso

Calciomercato Roma, la scelta preferita in attacco per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, resta sempre l’attaccante giallorosso Edin Dzeko

L’intreccio di mercato con protagoniste Roma, Juventus e Napoli è destinato ancora a tenere banco. Nuovi sviluppi emergono in maniera costante e si cerca di capire che direzione prenderanno le trattative avviate dalle tre società.

Per quanto riguarda i bianconeri, secondo calciomercato.it, ci sarebbe già un accordo di massima tra la dirigenza e l’attaccante del Barcellona Luis Suarez. Il centravanti uruguayano dovrà prima superare un esame di italiano per riuscire a ottenere il passaporto comunitario. Dopodiché la trattativa potrebbe finalmente sbloccarsi.

Nello stesso tempo però, sembra che il nome preferito dal tecnico Andrea Pirlo continui a essere quello di Edin Dzeko. L’arrivo dell’attaccante bosniaco sarebbe visto di buon occhio anche dai giocatori all’interno dello spogliatoio bianconero.

Nelle ultime ore intanto Dzeko ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, una foto che lo raffigura con una maglia metà della Roma e metà della Bosnia. Un’immagine che potrebbe rappresentare la chiara volontà del calciatore di rimanere ancora nella Capitale.

Anche perché, sempre secondo calciomercato.it, la trattativa tra Roma e Napoli che vede coinvolti i destini di Milik e Under, in questi giorni sembra essersi bloccata. Non è escluso che possano però esserci ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

