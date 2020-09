Calciomercato Roma, futuro Calafiori: il piano del club

Il calciomercato della Roma continua ad essere incentrato sulle cessioni, vero, ma anche sulla programmazione a lungo termine del futuro.

La strategia del Friedkin Group è stata chiara, è quella di “costruire i campioni”, missione per la quale occorre decisamente tempo. La Roma, per sua fortuna (e ovviamente bravura), di ragazzi molto interessanti nelle giovanili ne ha diversi. E guarda soprattutto a Riccardo Calafiori in questa fase. Il laterale sinistro ha debuttato contro la Juventus con piglio da giocatore esperto, ha tanti margini di crescita e un futuro insomma assicurato tra i big. Cercato da diversi club, adesso pare destinato a diventare nel futuro una colonna giallorossa.

Calciomercato Roma, il futuro di Calafiori

Non ci sono dubbi sul fatto che la volontà del club sia quella di puntare forte sul giovane esterno sinistro. Prima di tutto però c’è da trovare l’intesa sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Il Corriere dello Sport sottolinea come Calafiori sia molto legato ai colori giallorossi, per cui un accordo sul piano economico alla fine dovrebbe trovarsi. Adesso però bisognerà anche capire quale sarà il suo futuro prossimo. Fonseca ha chiesto una pedina di esperienza come vice-Spinazzola. Se l’allenatore portoghese sarà accontentato, allora Calafiori potrebbe finire in prestito in serie B per giocare con maggiore continuità. E la lista delle pretendenti è lunghissima. Altrimenti rimarrà nella rosa pronto a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse per mettersi in mostra.

