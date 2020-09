Calciomercato Roma, l’Atalanta vira su un altro esterno destro

Il calciomercato della Roma continua ad essere incentrato principalmente sulle cessioni, anche se ormai manca davvero pochissimo all’inizio della serie A.

La società giallorossa infatti deve snellire l’organico attuale e attraverso le cessioni reperire delle risorse economiche da poter poi reinvestire sul mercato. Dopo il colpo Pedro, i tifosi si attendono altri arrivi nei prossimi giorni, prima dell’esordio contro il Verona del prossimo 19 settembre. La lista dei calciatori che non rientrano nei piani tecnici del club è lunga e ne fa parte anche Rick Karsdorp.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, addio Kolarov: chi tirerà i calci piazzati?

Calciomercato Roma, l’Atalanta vira su Zappacosta

Il laterale destro olandese è stato autore di un buon campionato con il Feyenoord ma il suo ritorno a Roma sarà di passaggio. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento dell’Atalanta nei suoi confronti. Ma come riporta Sky Sport nel corso della trattativa ci sarebbero stati degli ostacoli riguardo le commissioni relative all’operazione. Per questo motivo l’Atalanta avrebbe deciso di cambiare obiettivo e sarebbe pronta a riportare in Italia Davide Zappacosta. Che è rientrato al Chelsea proprio dopo l’ultimo prestito alla Roma, nel quale non è riuscito a trovare grande spazio complice anche un serio infortunio.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Federico Chiesa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!