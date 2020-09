Accordo raggiunto, ma trattativa vicina allo stallo totale quella tra Atalanta e Roma per Karsdorp

Anticipato a inizio agosto, l’interessamento dell’Atalanta per Karsdorp ha portato di recente al raggiungimento di un accordo di massima per il passaggio del terzino olandese a Bergamo, ma negli ultimi giorni sono sorti dei problemi quasi insormontabili. Al punto che la trattativa si trova in una fase di stallo totale. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, l’intesa con la Roma è stata messa in pericolo sia da alcune divergenze di vedute sulla formula (i bergamaschi volevano il prestito gratuito, i giallorossi oneroso), sia per un mancato accordo sulle commissioni.

Il club nerazzurro, nel frattempo, si è portato molto avanti nei discorsi con l’alternativa all’ex Feyenoord, facendo passi importanti con l’agente di Davide Zappacosta. Difficile, dunque, prevedere una riapertura delle trattative per Karsdorp, a meno di clamorosi sviluppi nelle prossime ore.

