CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV INTER – Giorno di raduno per l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico pugliese per il secondo anno consecutivo si appresta a disputare la stagione sulla panchina nerazzura, nonostante le famose dichiarazioni nel post gara dell’ultima giornata di campionato, prima del percorso europeo in Europa League, terminato con la sconfitta in finale contro il Siviglia di Lopetegui.

Calciomercato Roma, visite mediche per Kolarov Inter

Per i nerazzurri arriva anche l’ottima notizia dal fronte calciomercato, visto che in giornata è arrivato a Milano Aleksandar Kolarov, terzino sinistro prelevato dalla Roma (accordo sulla base di 1 milione di euro + 500 mila di bonus). Per lui pomeriggio di visite mediche e una volta arrivato l’ok la firma sul contratto che lo dovrebbe legare all’Inter per i prossimi due anni. Conte che avrà a disposizione anche Radja Nainggolan, rientrato dal prestito al Cagliari e potrebbe avere presto anche Arturo Vidal, qualora si riuscisse a liberare con il Barcellona.

Kolarov in Nazionale

Nei giorni scorsi Kolarov ha disputato le due partite di Nations League con la Serbia. Nella prima è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la Russia, dove il giocatore è entrato al 65′ della ripresa, nella seconda, disputata ieri, è arrivata, invece, l’espulsione per doppia ammonizione al minuto 49 nello 0-0 contro la Turchia.

