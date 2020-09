Calciomercato Roma, offerta Lipsia per Milik: giallorossi in vantaggio

CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI – Al momento tutto è bloccato sul fronte offensivo: da una parte la Juventus, dall’altra la Roma e in mezzo, l’ago della bilancia, il Napoli di De Laurentiis. I bianconeri vogliono Edin Dzeko, ma i giallorossi non possono liberare l’attaccante finché non troveranno il degno sostituto.

Calciomercato Roma, le ultime su Milik

Sostituto che in realtà già c’è, ed è stato individuato in Arkadiusz Milik, il quale ha già un accordo con i capitolini per ben 5 milioni di euro netti a stagione, manca però quello tra i due club, con il Napoli che continua a sparare alto. In realtà però la Roma è l’unica squadra in grado di offrire quelle cifre al centravanti polacco, nonostante le offerte per quest’ultimo non mancano.

Calciomercato Roma, Lipsia su Milik

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, anche il Lipsia di Julian Nagelsmann ci sta provando in queste ultime ore per Milik, ma all’ex Ajax è stato proposto un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, oltre a non soddisfare, dunque, la richiesta economica, non c’è un grande interesse nel lasciare l’Italia. Sullo sfondo rimangono anche la Fiorentina e l’Atletico Madrid. Insomma la Roma è, ad oggi, l’unica pista concreta, ma il puzzle dovrà incastrarsi con la cessione di Dzeko, sempre che il bosniaco lascerà la capitale…

