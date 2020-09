Calciomercato Roma, il no al Napoli e la nuova pista olandese

Nel calciomercato della Roma è la questione centravanti che ormai tiene banco da diversi giorni. Ecco il punto della situazione.

Il nodo da sciogliere è quello relativo a Edin Dzeko. Che deciderà il bosniaco? Di accettare la corte della Juventus oppure di continuare la sua avventura con la maglia giallorossa fino alla fine del suo contratto? Domande che a breve dovrebbero trovare una risposta.

Calciomercato Roma, è caccia al centravanti

In attesa dunque di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma continua a tessere le sue trame per arrivare a Milik. Praticamente raggiunto con l’attaccante polacco, in cambio al Napoli dovrebbe andare Cengiz Under. Ma i partenopei nell’affare hanno chiesto anche un giovane, che non sarà Riccardi, destinato al Pescara. Il Napoli – come riporta Il Corriere dello Sport – avrebbe chiesto il centrocampista classe 2002 Bove, ottenendo un no da parte dei giallorossi che puntano forte su di lui per il futuro.

Lo scambio per arrivare a Milik continua a rimanere in piedi ma esiste anche la possibilità, in caso di permanenza di Dzeko, che Under possa anche essere ceduto altrove per una somma esclusivamente cash. Anche perchè per l’attacco ci sarebbe in piedi anche un’altra pista, quella che porta a Depay del Lione. L’attaccante olandese potrebbe lasciare la Francia per una somma abbordabile, considerato che è in scadenza nel 2021.

