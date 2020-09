CALCIOMERCATO ROMA RICCARDI PESCARA – Sembrava dovesse finire all’interno della trattativa con il Napoli per l’arrivo di Arkadiusz Milik nella capitale, ma invece il futuro di Alessio Riccardi sarà in Serie B.

Calciomercato Roma, Riccardi al Pescara

Il giocatore offensivo classe 2001 sarà un nuovo giocatore del Pescara di Massimo Oddo. Gli abruzzesi, rimasti in Serie B dopo aver avuto la meglio nel totale delle due gare playout contro il Perugia, prenderanno il giovane calciatore con la formula del prestito. Da capire se ci sarà diritto di riscatto all’intenro dell’affare. Il sito ‘gianlucadimarzio.com’, riporta come sia in corso lo scambio dei documenti tra la Roma e il Pescara, con il ragazzo atteso già questa serà in città.

