Roma, Zaniolo infortunato in nazionale: le condizioni

Preoccupazione in casa Roma per l’infortunio subito da Niccolò Zaniolo nel match tra Italia e Olanda che si sta giocando questa sera ad Amsterdam.

Dopo 40 minuti di gioco infatti l’attaccante giallorosso è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio subito al ginocchio, lo stesso operato ad inizio anno sottolinea Tuttosport. Il calciatore giallorosso è finito a terra dopo un contrasto a centrocampo con un elemento della nazionale orange, Van de Beek. Zaniolo è uscito sulle sue gambe ma ora serviranno gli esami del caso per capire le sue condizioni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, addio Kolarov: chi tirerà i calci piazzati?

Sicuramente la dirigenza giallorossa e tutti i tifosi sono in ansia per capire l’entità dell’infortunio del numero 22, elemento sul quale anche la nuova proprietà del club conta tantissimo per poter lottare per le prime posizioni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!