CALCIOMERCATO ROMA KARSDORP ATALANTA – Dopo essere stato ad un passo, potrebbe non esserci più l’Atalanta nel futuro di Rick Karsdorp, visto che l’intesa con la Roma è stata messa in pericolo sia da alcune divergenze di vedute sulla formula (i bergamaschi volevano il prestito gratuito, i giallorossi oneroso), sia per un mancato accordo sulle commissioni.

Calciomercato Roma, l’Atalanta ha preso Piccini

Intanto la compagine di Gasperini, come riportato dal sito ‘gianlucadimarzio.com’, si è cautelata con Cristiano Piccini, esterno destro di proprietà del Valencia. Il terzino classe ’92 è stato dunque preferito sia a Rick Karsdorp che a Davide Zappacosta, ex terzino giallorosso tornato al Chelsea dopo il prestito nella capitale. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso già in serata a Bergamo.

