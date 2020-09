Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero manifestato il proprio interesse al Chelsea, per l’attaccante francese Olivier Giroud

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, e anche di comprendere che direzione prenderà la trattativa con il Napoli per Milik, la Roma continua a cercare nuove soluzioni in attacco. La società giallorossa conosce benissimo le insidie del mercato e non vuole correre il rischio di restare a mani vuote. In più, dopo lo sfortunato infortunio occorso a Nicolò Zaniolo, la dirigenza dovrà probabilmente modificare i suoi piani per il futuro.

Il numero 22 infatti era da considerarsi un pilastro del progetto tecnico di Paulo Fonseca, La sua assenza forzata per almeno 6 mesi, potrebbe complicare non poco le strategie del mister portoghese nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, interesse per Giroud

Nel frattempo, per quanto riguarda il discorso attaccanti, un’ultima voce proviene dalla Francia. Come riporta infatti le10sports.com, il club capitolino avrebbe manifestato il proprio interesse al Chelsea per Olivier Giroud. Il calciatore era stato nel mirino della Lazio anche recentemente, rifiutando però la corte dei biancocelesti. In realtà, pure l’ipotesi giallorossa viene descritta come “difficile che possa andare a buon fine”. Tuttavia, qualche spiraglio rimane aperto. Il 33enne ha da poco rinnovato il suo contratto con i “Blues”, ma non è escluso che le due società potrebbero decidere di avviare una trattativa.

Nella scorsa settimana era anche circolato un retroscena secondo il quale lo stesso Chelsea avrebbe offerto alla Roma l’attaccante francese. Insieme a questa indiscrezione, si registrava anche la voce di una proposta dell’Ajax ai giallorossi per Dusan Tadic. La società capitolina avrebbe però preferito declinare entrambe le offerte, per concentrare le sue attenzioni sul centravanti del Napoli Arek Milik.

