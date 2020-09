Calciomercato Roma, l’attaccante ceco Patrik Schick lascia definitivamente i giallorossi e si accasa al Bayer Leverkusen

Giornata di addii ufficiali in casa giallorossa. Oltre a Kolarov e Riccardi infatti, è toccato anche a Patrick Schick lasciare la squadra giallorossa. Una notizia che era ormai nell’aria da giorni e così, dopo aver sostenuto in giornata le visite mediche, il centravanti è diventato un calciatore del Bayer Leverkusen. L’attaccante lascia quindi definitivamente la Roma, dove era approdato nell’estate del 2017 come acquisto più pagato nella storia giallorossa,

Nelle sue due stagioni trascorse nella Capitale, il ceco non ha purtroppo rispettato le attese, giocando male e segnando poco. Nella scorsa stagione invece, la sua carriera si è rivitalizzata durante il prestito in Bundesliga al Lipsia.

Calciomercato Roma, cessione Schick: il comunicato del club

Ecco il comunicato della Roma riguardante la cessione di Schick:

"L'AS Roma comunica che Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. L'attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all'AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto. Schick, arrivato nella Capitale nell'estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol in totale. Nell'estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga."

