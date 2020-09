Calciomercato Roma, visite mediche in corso per Schick a Leverkusen

Calciomercato Roma, sta per finire ufficialmente l’avventura di Schick in giallorosso: è a Leverkusen, visite mediche in corso e poi la firma col Bayer.

L’avventura di Schick in giallorosso sta per finire. L’acquisto più costoso nella storia della Roma non lascerà un grandissimo ricordo, ma quanto meno i circa 27 milioni di euro che verranno incassati con la sua cessione serviranno per fare qualche altra operazione in entrata. Potrebbero essere soldi freschi soprattutto per l’acquisto dal Manchester United di Smalling.

Calciomercato Roma, oggi la firma di Schick

Patrik Shick firmerà un contratto con il Bayer Leverkusen con durata fino al 2025. Sono attualmente in corso le visite mediche, Schick ha raggiunto Leverkusen dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus. Essendo entrato in contatto con un membro dello staff positivo, Schick era stato posto in isolamento preventivo. Per questo non ha potuto prendere parte alle due partite di Nations League con la Repubblica Ceca.

