CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT NAPOLI – Sicuramente una batosta arrivata ieri sera e confermata questa mattina per l’infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo, il quale ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Vedremo se la Roma andrà di nuovo sul mercato o meno.

Calciomercato Roma, niente Napoli per Veretout

Intanto in ottica uscite, potrebbe arrivare una notizie positiva per Fonseca e la compagine giallorossa. Infatti visto il muro alzato dai capitolini per Jordan Veretout, il Napoli, sempre a caccia del sostituto di Allan andato all’Everton, ha virato su un altro centrocampista, che milita in un altro club di Serie A.

Napoli su Nandez del Cagliari

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it, i campani si sono mossi concretamente per arrivare all’uruguaiano Nandez del Cagliari. Nella serata di ieri, in un noto ristorante milanese, c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e Pablo Betancourt , agente tra gli altri di Nahitan Nandez. Quest’ultimo viene valutati dai sardi 40 milioni di euro (35+5), ma il ds dei partenopei potrebbe abbassare la richiesta inserendo una contropartita come Ounas, valutato 15 milioni.

