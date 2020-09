La Roma si avvicina a spron battuto verso l’inizio del prossimo campionato di serie A. Il 19 settembre dovrà vedersela contro l’ostico Verona.

Iniziare con il piede giusto è la necessità di una squadra che deve ritrovare fiducia e che nel frattempo attende rinforzi dalla società. Paulo Fonseca ne ha bisogno soprattutto sulle corsie esterne, dove i calciatori dovranno essere in grado di giocare sia come esterni bassi di una difesa a quattro che come esterni di una mediana a cinque, vista la possibile scelta di un terzetto arretrato. A sinistra le gerarchie per il momento vedono Spinazzola davanti al baby Calafiori, ma a destra?

Fonseca a destra ha a disposizione ben quattro soluzioni, anche se probabilmente nessuna è perfetta per il gioco del portoghese. Capace di rilanciare Bruno Peres, autore di una buona seconda parte di stagione e rigenerato senz’altro dall’allenatore. Il brasiliano però è alle prese con il Covid e – come ricorda Il Corriere dello Sport – non dovrebbe essere della sfida contro il Verona. Per la quale Fonseca dovrebbe affidarsi a Karsdorp. L’olandese sembrava ad un passo dall’Atalanta, ma la trattativa si è arenata e ora potrebbe essere proprio lui ad avere una chance. In lizza ci sono anche Santon e Florenzi, entrambi sul mercato ed entrambi elementi che non sembrano rientrare nei piani del portoghese.

